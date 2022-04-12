«Стали заложниками своих укреплений». Кадыров показал бои с националистами в Мариуполе

Группа боевиков украинского националистического батальона «Азов»* оборудовала небольшой штаб на складе. Укрепленное помещение стало для них ловушкой. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео, на котором бойцы чеченского спецназа атакуют укрепленные помещения националистов. Судя по кадрам, все происходит в каком-то техническом помещении.

«В этом подвале азовцы* оборудовали небольшой штаб со складом. Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — написал Кадыров.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Чеченской Республики уточнило, что запись сделали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Территория промышленного комбината стала последним местом концентрации украинских боевиков в Мариуполе. По оценке главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, на заводе могут скрываться до 3,5 тысяч националистов.

Пушилин пояснил, что под цехами находятся подземные этажи, на которые очень трудно пробиться без большого количества жертв. У боевиков оказалось достаточно времени, чтобы укрепить занятые помещения. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пояснил, что сначала нужно заблокировать все входы и выходы с предприятия, а потом использовать химические войска, чтобы достать националистов.

По словам бывшего сотрудника «Азовстали», подземные этажи ведут в укрепленные бомбоубежища, где все оборудовано для отдыха и жизни боевиков. Проход в помещение закрывают три бронированные двери. По его словам, азовцы* начали укрепляться на заводе еще 24 февраля. Он сам приносил им около 300 бутылок минеральной воды.

* «Азов» — запрещенное в России националистическое, вооруженное объединение