Более шести тысяч человек умерли от коронавируса в Иране
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончался 71 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, жертвами коронавируса в Иране стали более шести тысяч человек. Всего в стране зафиксировано свыше 93 тысяч случаев заражения. 74 тысячам удалось побороть инфекцию.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о вспышке необычного заболевания среди детей. По всему миру выявлено около 100 случаев.