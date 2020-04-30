Более шести тысяч человек умерли от коронавируса в Иране

По данным издания, жертвами коронавируса в Иране стали более шести тысяч человек. Всего в стране зафиксировано свыше 93 тысяч случаев заражения. 74 тысячам удалось побороть инфекцию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о вспышке необычного заболевания среди детей. По всему миру выявлено около 100 случаев.