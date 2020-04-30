    30 апреля 2020, 15:51

    Более шести тысяч человек умерли от коронавируса в Иране

    Артур Блянихов

    В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончался 71 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, жертвами коронавируса в Иране стали более шести тысяч человек. Всего в стране зафиксировано свыше 93 тысяч случаев заражения. 74 тысячам удалось побороть инфекцию.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о вспышке необычного заболевания среди детей. По всему миру выявлено около 100 случаев.