ВОЗ: необычную болезнь нашли у детей по всему миру
Всемирная организация здравоохранения собирает данные о развитии необычного детского заболевания, которое может быть связано с коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.
В Швейцарии, Великобритании, Франции, Испании, Италии и США выявлено около 100 случаев редкого заболевания у детей. Их доставили в больницы с признаками болезни Кавасаки. Ее симптомом является воспаление, поражающее сердце, сосуды и прочие органы, а также синдром токсического шока. Он проявляется в форме нарушения пищеварения. ВОЗ намерена следить за вспышкой этого заболевания.