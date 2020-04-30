ВОЗ: необычную болезнь нашли у детей по всему миру

В Швейцарии, Великобритании, Франции, Испании, Италии и США выявлено около 100 случаев редкого заболевания у детей. Их доставили в больницы с признаками болезни Кавасаки. Ее симптомом является воспаление, поражающее сердце, сосуды и прочие органы, а также синдром токсического шока. Он проявляется в форме нарушения пищеварения. ВОЗ намерена следить за вспышкой этого заболевания.