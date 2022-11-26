Мир 26 ноября 2022, 20:23 Более половины жителей Германии начали экономить из-за сильного роста цен В Германии свыше 50% жителей перешли на режим жесткой экономии из-за высокой инфляции

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Более 50% немцев начали сильно экономить из-за роста цен в Германии. Данные опроса привела технологическая компания NielsenIQ, которая предоставляет информацию о рынке розничной торговли и покупательском поведении относительно товаров повседневного спроса.

В исследовании приняли участие свыше 10 тысяч жителей Германии. Около 52% респондентов сообщили, что покупают только самые необходимые продукты.

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Порядка 44% участников опроса заявили, что не станут приобретать «забавную и роскошную» продукцию в ближайшее время. Еще 31% отпрошенных признались, что перестали часто ходить по ресторанам. Вместо этого они предпочитают баловать себя чем-нибудь дома.

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«Поразительно, что все больше и больше людей, по-видимому, задают себе вопрос, без чего они могут обойтись, а затем действительно делают это», — отметил эксперт компании Лотар Стайблин.

По его словам, немцы стали использовать разные стратегии сбережений. Жители страны начали более внимательно сравнивать цены и «соблазняться» специальными предложениями. Потребители признались, что готовы поменять свои потребительские привычки ради экономии.

Журналист Focus Online Габор Штайнгарт заявил, что экономика Германии попала в «клещи» США.