Более половины американцев пожаловались на ухудшение материального состояния

Более половины американцев считают, что их финансовое благосостояние становится хуже. Это происходит на фоне роста инфляции, а также усиливающихся опасений по поводу надвигающейся экономической рецессии в Штатах.

Это следует из результатов опроса. Совместное исследование провели Гарвардский университет и исследовательская служба Harris, отметило издание Hill.

На сегодня 56% опрошенных американцев считают, что их ситуация в финансовой сфере «становится хуже». Как отмечается, эта цифра стала рекордной за всю историю такого опроса. При этом об ухудшении финансового положения еще в апреле говорили лишь 48% участников исследования.

Около 20% американцев отметили рост уровня их благосостояния. Организаторы опроса связали пессимистичный взгляд на перспективы американского финансового сектора с наиболее высоким за последние десятилетия уровнем инфляции, а также с быстрым ростом потребительских цен и риском рецессии.

«Это разрушительный вывод, который усугубляется с каждым месяцем вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела», — заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн.

По его словам, твердое большинство американцев считают, что сейчас их экономическое положение ухудшается. Пенн добавил, что это наиболее важная оценка настроения избирателей.

Оптимистичный настрой сохраняют только 16% опрошенных американцев. По их мнению, Штатам экономическая рецессия не грозит.

Рост цен больше всего беспокоит и жителей Германии. Почти половина жителей ФРГ из-за этого сократила расходы, сообщали местные СМИ.