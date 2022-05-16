Рост цен во всех сферах вызвал у немцев наибольшее беспокойство среди всех проблем

Жители Германии больше всего обеспокоены ростом цен. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании McKinsey по результатам опроса. Об этом рассказал ТАСС.

Аналитики спросили, что больше всего волнует немцев в текущей ситуации. Большинство жителей Германии сообщили, что они сильно обеспокоены стремительным ростом цен почти во всех сферах общественной жизни.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что почти половина жителей ФРГ сократила расходы из-за роста цен. Это показал опрос службы Civey, в котором поучаствовало пять тысяч человек.

Согласно результату исследования, 49% немцев начали экономить на определенных товарах и услугах. 42% сообщили, что не собираются ограничивать себя в покупках даже с учетом роста цен. 44% участников опроса отметили, что смирятся с ростом цен на энергоносители. Таким образом они хотят выразить поддержку антироссийских санкций Запада. 46% сообщили, что не согласны с такими ограничениями.