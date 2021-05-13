Более миллиарда рублей отдали на аукционе за крупнейший российский бриллиант

Крупнейший российский бриллиант продали на аукционе в Женеве. Драгоценный камень The Spectacle обошелся его новому владельцу в сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.

Бриллиант ушел с молотка за 12,84 миллиона швейцарских франков (более одного миллиарда рублей). До начала торгов эксперты заявляли, что стоимость лота составляет от 12 до18 миллионов швейцарских франков.

Источник фото: christies.com

На аукцион 100,94-каратный драгоценный камень выставила российская компания «Алроса». Как заявили в компании, бриллиант The Spectacle является крупнейшим в истории российской огранки. Камень имеет высочайшие характеристики чистоты и цвета. Его создали из редкого алмаза массой 207,29 карата. Этот минерал добыли в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии. На изготовление драгоценного камня ушло более 1,5 года.

«Бриллиант получил высочайшие оценки экспертов GIA в отношении цвета и чистоты — D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений. Дополнительно подчеркивает совершенство кристалла форма огранки „изумруд“, предъявляющая высокие требования к качеству алмаза», — пояснили в компании.

Зимой особо крупный алмаз добыли в Якутии. Минерал решили назвать в честь российской вакцины от коронавируса «Спутник V».