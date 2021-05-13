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    13 мая 2021, 03:40

    Более миллиарда рублей отдали на аукционе за крупнейший российский бриллиант

    Дарья Бунякова

    Крупнейший российский бриллиант продали на аукционе в Женеве. Драгоценный камень The Spectacle обошелся его новому владельцу в сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.

    Бриллиант ушел с молотка за 12,84 миллиона швейцарских франков (более одного миллиарда рублей). До начала торгов эксперты заявляли, что стоимость лота составляет от 12 до18 миллионов швейцарских франков.

    Более миллиарда рублей отдали на аукционе за крупнейший российский бриллиант | Изображение 1Источник фото: christies.com

    На аукцион 100,94-каратный драгоценный камень выставила российская компания «Алроса». Как заявили в компании, бриллиант The Spectacle является крупнейшим в истории российской огранки. Камень имеет высочайшие характеристики чистоты и цвета. Его создали из редкого алмаза массой 207,29 карата. Этот минерал добыли в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии. На изготовление драгоценного камня ушло более 1,5 года.

    «Бриллиант получил высочайшие оценки экспертов GIA в отношении цвета и чистоты — D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений. Дополнительно подчеркивает совершенство кристалла форма огранки „изумруд“, предъявляющая высокие требования к качеству алмаза», — пояснили в компании.

    Зимой особо крупный алмаз добыли в Якутии. Минерал решили назвать в честь российской вакцины от коронавируса «Спутник V».