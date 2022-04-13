facebook_pixel
    13 апреля 2022, 13:28

    Более 70% жителей Молдавии поддержали отказ от санкций против России

    РИА «Новости»: 73% жителей Молдавии поддержали отказ от поддержки санкций против России

    Ольга Назаркина

    Отказ властей Молдавии от присоединения к санкциям против России поддерживают 73% населения республики. Такие данные представила по итогам соцопроса компания Intellect Group, написало РИА «Новости».

    Более 70% жителей Молдавии поддержали отказ от санкций против России

    Сейчас в Молдавии наблюдается непростая экономическая обстановка. В марте президент страны Майя Санду обратилась за помощью в ООН за поддержкой в условиях кризиса. В начале апреля она заявила, что страна не может присоединиться к санкциям против России.

    «Есть вещи, которые необходимы для наших граждан и которыми мы должны их обеспечить. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому», — констатировала Санду.

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что власти республики смогут выдержать прессинг со стороны западных партнеров и будут действовать, исходя из национальных интересов страны.

    «Приветствую позицию президента Молдовы Майи Санду не присоединяться к антироссийским санкциям и сохранять нейтралитет», — отметил он.

    Додон пояснил, что это позволит Молдавии избежать включения в список недружественных РФ государств и избежать жестких экономических контрмер.