Молдавия запросила помощи ООН для поддержки экономики

Вопросы поддержки Молдавии в условиях сложной экономической и социальной обстановки обсудила президент республики Майя Санду с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила пресс-служба президента Молдавии.

Санду поблагодарила главу ООН за гуманитарную помощь, которую организация направила для прибывших в Молдавию украинских беженцев. Она отметила, что республика нуждается в дополнительной поддержке, чтобы сохранить экономику и социальный сектор в сложных условиях.

Гутерриш пообещал, что ООН выделит дополнительную помощь, чтобы помочь республике справиться с кризисом.

По данным ТАСС, Молдавия с начала проведения спецоперации приняла 355 тысяч украинских беженцев. В республике открыли десятки пунктов приема, где эвакуированные могут получить средства гигиены, питание и временное размещение. После отдыха большая часть вынужденных переселенцев перемещается через Румынию в другие страны Евросоюза.

Пока в Молдавии остаются более 104 тысяч жителей Украины, из которых пять тысяч обратились в бюро миграции по предоставлению постоянного убежища. Власти республики объявили, что общий поток переселенцев удалось снизить благодаря новой логистике: всех прибывающих через границу жителей Украины на автобусах и самолетах отправляют в Румынию.