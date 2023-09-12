Мир 12 сентября 2023, 19:56 Более 70 крокодилов сбежали из затопленного питомника в Китае GT: более 70 крокодилов оказались на воле в Китае из-за подтопления питомника Unsplash

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Более 70 крокодилов оказались на воле в китайской южной провинции Гуандун. Как сообщил портал Global Times, это произошло из-за того, что местный питомник пострадал от затопления.

Тайфун «Хайкуй» накрыл деревню Пэн в Маомине. В итоге 69 взрослых и еще шесть молодых крокодилов просто вынесло потоками воды в город.

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Местные жители, которые видели пресмыкающихся еще в питомнике, отметили, что каждая особь весит не менее 100 килограммов.

«Мы пытаемся взять ситуацию под контроль, но число сбежавших крокодилов довольно велико», — прокомментировали ситуацию местные чиновники.

По данным экстренных служб, животные прячутся на глубине, их ищут с помощью гидроакустического оборудования.

Местным жителям посоветовали оставаться дома, а также воздержаться от рыбной ловли и купания. Пока сообщений о пострадавших не поступало.

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