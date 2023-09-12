Экология 12 сентября 2023, 03:04 Особо опасных муравьев впервые заметили в Европе Current Biology: появившиеся в Италии опасные муравьи угрожают экосистеме Европы Pxhere

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Колонии красных огненных муравьев обнаружили на юге Италии. Они представляют собой один из самых опасных инвазивных видов муравьев в мире. Экологи бьют тревогу. Они опасаются, что глобальное потепление может спровоцировать распространение насекомых по всей Европе. Это может нанести региону серьезный ущерб, заявили в журнале Current Biology.

У этих насекомых есть сильный яд. Появление муравьев на новой территории грозит местной природе существенным ущербом. Например, повреждением посевов. Научное сообщество также пугает тот факт, что распространение инвазивных муравьев сопровождается сокращением численности и разнообразия видов растений и животных.

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Родиной этих муравьев, как установили ученые, является Южная Америка. В Италию они попали в результате международной торговли из США и Китая. Ученые указали, что этот вид распространяется «с ужасающе быстрой скоростью».

В августе в Перу обнаружили новый вид змей. Его назвали в честь актера Харрисона Форда, известного по главной роли в франшизе «Индиана Джонс» Стивена Спилберга. Теперь обнаруженный вид пресмыкающихся именуется Tachymenoides harrisonfordi.