Более 70 боевиков задержаны в Алма-Ате, они нападали на административные здания

Более 70 боевиков были задержаны в Алма-Ате при попытках нападения на административные здания. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

Также были задержаны 30 мародеров.

Несколько городов Казахстана накрыла волна протестов из-за повышения цен на сжиженный газ, которые потом переросли в вооруженные столкновения между силовыми ведомствами и погромщиками. На территории всей страны президент Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что всего с начала конфликта погибли 26 боевиков, около трех тысяч были задержаны.

ОДКБ рассматривает события в Казахстане как подстрекаемую извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.