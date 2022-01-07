Стало известно точное число нейтрализованных протестующих в Казахстане

Более трех тысяч человек задержано органами правопорядка в Казахстане по состоянию на утро 7 января. Как уточнил Telegram-канал Sputnik со ссылкой на местный государственный телеканал, 26 вооруженных человек были физически уничтожены и 18 протестантов были ранены.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате, ставшей основным местом столкновений между митингующими и силовиками, до сих слышны выстрелы.

Также сообщается, что работа мобильного интернета в Казахстане вновь налажена. Такую услугу на данный момент оказывают операторы Tele2 и Аctiv.

По последним данным МВД республики, в столкновениях погибли 18 сотрудников внутренних дел и бойцов Национальной гвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.

По просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева, в Казахстан ввели миротворцев ОДКБ.