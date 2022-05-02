Более 60% словаков высказались против отказа от российского газа

Более 60% опрошенных жителей Словакии оказались против отказа от российских нефти и газа. Исследование провели специалисты агентства Fokus для телеканала Markiza.

«Против отказа от поставок газа и нефти из России высказались 62% опрошенных», — заявили в агентстве.

Согласно результатам исследования, около 25% респондентов поддержали отказ от поставок энергоносителей из России в ближайшем будущем. Причем этих людей не смутило даже повышение стоимости нефти и газа. Еще 7% словаков проголосовали за отключение от российских нефти и газа уже в этот году.

Специалисты агентства проводили опрос в период с 30 марта по 6 апреля. На вопросы отвечали 1007 совершеннолетних респондентов с различным уровнем образования, социального и профессионального статуса.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна, как и прежде, планирует заплатить за российский газ во второй половине мая в евро. По его словам, местные жители обеспечены топливом минимум до апреля 2023 года, даже если произойдут перебои с поставками из России.