Более 5,5 тысячи избирательных участков открылось в Белоруссии

«На выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом», — говорится в сообщении агентства.

Участковые комиссии на избирательных участках в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах могут закрыться раньше 20:00, если на них проголосуют все включенные в список избиратели.

8 августа в Белоруссии завершились досрочные выборы. Явка составила 41,7%. 9 августа — основной день голосования на выборах белорусского президента. На пост главы республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

«360» ведет онлайн-трансляцию выборов в Белоруссии.