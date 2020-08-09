Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила более 40%

В Минске явка составила 33,4%, в Брестской области — 38,4%, в Гродненской — 38,6%, в Витебской — 39,34%, в Минской — 39,66%, В Могилевской — 49,92%.

Досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии прошло с 4 по 8 августа. 9 августа — день основного голосования. В Белоруссии уже открылись первые избирательные участки, пишет Ura.ru.

За пост главы Белорусского государства поборются пять кандидатов: действующий лидер республики Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

В этом году предвыборная кампания прошла на фоне массовых митингов и задержаний. «360» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Белоруссии.