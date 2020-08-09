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    09 августа 2020, 09:23

    Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила более 40%

    Андрей Иванов

    На досрочных выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей. Лидером по явке стала Гомельская область. Там на избирательные участки пришли 54,44% включенных в списки белорусов. Об этом сообщил сайт республиканской Центральной избирательной комиссии.
    Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила более 40%

    В Минске явка составила 33,4%, в Брестской области — 38,4%, в Гродненской — 38,6%, в Витебской — 39,34%, в Минской — 39,66%, В Могилевской — 49,92%.

    Досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии прошло с 4 по 8 августа. 9 августа — день основного голосования. В Белоруссии уже открылись первые избирательные участки, пишет Ura.ru.

    За пост главы Белорусского государства поборются пять кандидатов: действующий лидер республики Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

    В этом году предвыборная кампания прошла на фоне массовых митингов и задержаний. «360» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Белоруссии.

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