Жительница Казани потребовала в суде 500 тысяч из-за укуса скорпиона из винограда

Жительница Казани Инна Цыфаркина купила в «Пятерочке» виноград, в котором притаился скорпион. Теперь пострадавшая от укуса требует, чтобы ей выплатили 500 тысяч рублей за моральный и физический вред.

Скорпион ужалил женщину в конце августа в центре реабилитации детей с ДЦП. Там Цыфаркина работает волонтером. У детей было задание сделать салат, а одной из составляющих был виноград. Женщина положила его на тарелку, а когда начала разделять гроздь, почувствовала резкий укол.

По словам адвоката Лаврентия Сичинавы, за все это время ответчик ООО «Агроторг» не сделал ни одного предложения пострадавшей, чтобы не доводить дело до суда и разрешить ситуацию.

«Она заявила иск на 500 тысяч рублей. Наверное, вы со мной согласитесь, что жизнь и здоровье человека никакими деньгами даже не измеришь. Моя доверительница в небольшом недоумении, что ни разу с ней не вышли на связь, не спросили, почему такая-то помощь ей нужна», — сказал «360» адвокат.

Он добавил, что торговая сеть «Пятерочка» является далеко не бедной организацией и могла бы выплатить женщине компенсацию. После случая с укусом пострадавшая ждала, что кто-то из представителей магазина ей позвонит, поэтому не торопилась с обращением в суд.

«Тут вопрос стоял, между нами говоря, о жизни и смерти, потому что укус скорпиона — это непростая вещь. Даже тот факт, что она лежала в больнице, говорит о том, что все было очень серьезно», — пояснил Сичинава.

Сама женщина отметила, что хотела бы выиграть дело, чтобы такие случаи больше никогда не повторялись. По ее словам, владельцы магазинов должны осознавать ответственность и знать, что они продают.

«Это я сама еще в первый день не понимала, насколько это опасно. А когда уже многие медэксперты говорили, что все могло закончиться летальным исходом, было очень страшно. Эта покупка предназначалась для ребенка, а не для меня самой», — заявила жительница Казани.

Ответчик так и не явился на заседание суда. В итоге слушание перенесли на 18 декабря. При этом судья предложил попытаться урегулировать спор мирным путем.