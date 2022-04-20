Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

Из Мариуполя за сутки, с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля, эвакуировали 557 человек. Об этом в Telegram сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Всех мариупольчан отправили в село Безыменное Новоазовского района. Среди них 84 ребенка. Сейчас люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР. Ведомство ведет списки эвакуированных.

Всего с 5 марта по 20 апреля в пункт оказания помощи населению «Безыменное» направили 20 502 человека.

Штаб теробороны ДНР опубликовал телефоны, по которым можно получить консультационную помощь по поиску пропавших родственников: +38 071-342-69-99, +38 062-342-69-99, +7 863-318-29-99.

Ранее жительница Мариуполя рассказала, как провела практически два месяца в подвале комбината «Азовсталь». Она и другие люди, находившиеся в подвалах, были растеряны и не представляли, как выбраться из-под обстрелов. Эту женщину и еще более 140 человек эвакуировали российские военные 19 апреля.