Вода расплескалась из бассейнов АЭС на Фукусиме после землетрясения

После землетрясения на северо-востоке Японии из резервуаров для хранения отработавшего топлива на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» расплескалось незначительное количество воды. Об этом сообщили в компании-операторе TEPCO.

Около 160 миллилитров воды пролилось на первом энергоблоке «Фукусимы-2», еще порядка 1,4 литра — из другого бассейна. Специалисты заверили, что инцидент не повлияет на охлаждение отработанного топлива, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

На пятом энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1» в результате подземных толчков расплескалось порядка 600 миллилитров воды, еще около 1,6 литра — на шестом энергоблоке, сообщил японский телеканал NHK.

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло накануне в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Пострадали не менее 124 человек. Ранее сообщалось, что подземные толчки оказались афтершоком землетрясения 2011 года, когда произошла авария на АЭС «Фукусима-1».

В Японии ранее учредили новую должность при кабмине — министр по одиночеству. Такое решение премьер страны Есихидэ Суга принял из-за роста случаев суицида.