Более 50 мирных жителей погибли в ДНР за время эскалации в результате обстрелов ВСУ

В Донецкой народной республике с момента эскалации погиб 51 мирный житель. За прошедшие сутки жертв было двое. Пострадавших уже более 240, в том числе 16 детей.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) привело данные за последние 28 дней, уточнило РИА «Новости».

«За 28 дней эскалации со стороны ВФУ погиб 51 мирный житель, за текущие сутки — двое. Ранения различной степени тяжести получили 246 мирных жителей», — подчеркнули в СЦКК.

Среди пострадавших — 16 детей. Только за текущие сутки ранения получили семь человек, причем шесть из них живут на ранее освобожденных ВС ДНР территориях.

Украинские войска за указанный срок 1150 раз обстреляли республику, выпустив 14 180 разнокалиберных боеприпасов.

В освобожденной Волновахе украинские силовики устраивали огневые точки на первых этажах жилых домов. В городе разрушены детские сады, магазины и рынок.