Последствия обстрелов Волновахи засняли на видео

Украинские боевики обстреляли Волноваху, расположенную на юго-западе Донецкой области. Они разрушили детские сады и магазины, устраивая огневые точки на первых этажах жилых домов. Последствия атак засняли на видео.

Кадры с разрушениями в городе показало РИА «Новости». Авторы ролика засняли огневую точку украинских силовиков, которую сделали в жилой квартире. У подъезда нашли футляры от американских гранатометов. Также корреспондент агентства сфотографировал брошенную на дороге военную форму.

По информации агентства, критические повреждения имеют 70% зданий. Украинские военные разрушили детские сады, магазины и рынок.

Здания города осматривает патруль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В местах, где украинцы оборудовали огневые точки, члены патруля увидели выбитые двери и мешки с песком, которыми закладывали окна. Украинские силовики разжигали огонь прямо в квартирах. Как отметил представитель ДНР в СЦКК, разведение костров стало причиной разрушения многих жилых домов.