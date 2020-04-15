Более 4 млн медицинских масок привезли в Екатеринбург из Китая

Гуманитарный груз из Китая приняли в аэропорту Екатеринбурга. Самолет доставил более четырех миллионов медицинских масок и 10 тысяч защитных костюмов. Весь этот груз получат Свердловская и Челябинская области.

«Очередной самолет с гуманитарным грузом совершил посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром 15 апреля. Спецборт доставил в столицу Урала 4,1 миллиона индивидуальных медицинских масок, 10 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч масок повышенной защиты», — сообщается на сайте Фонда святой Екатерины.

Все средства защиты разделят поровну между двумя областями и передадут их в больницы, общественные и волонтерские организации. Когда самолет разгрузят, его отправят в Гуанчжоу за очередной партией груза. Всего планируется сделать четыре поставки.

Этот борт стал уже вторым. Первый лайнер прибыл в Екатеринбург 13 апреля. Тогда из Китая доставили три миллиона медицинских масок, шесть тысяч очков, 300 тысяч перчаток и 800 коробок с костюмами зашиты.

«Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до тысячи защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы четыре тысячи масок», — написал после прибытия первого самолета губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

За четыре рейса из Китая планируется поставить 100 тонн гуманитарного груза, который распределят по медицинским учреждениям.