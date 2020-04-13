Названа опасность неправильного ношения медицинской маски

Медицинская маска без других мер защиты от вируса повышает риск заражения. Если ее не сменить через два часа, то шансы подхватить инфекцию увеличиваются.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия — 1».

Она добавила, что если промокшую от дыхания маску не выбросить через два часа, то можно стать источником заражения. При этом здоровым людям ее не стоит носить, если они не находятся в одном помещении с инфицированными. В этом случае дистанция гораздо эффективнее, чем личное средство защиты.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Яковлев заявил, что носить маску на улице не стоит, так она просто забьется пылью. Есть смысл ее надеть в метро, магазине или больнице.

Коронавирус, который появился в Китае в конце декабря 2019 года, стремительно распространился по всему миру за несколько недель. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. Инфекцию подхватили уже более 1,8 миллиона человек во всем мире. Жертвами COVID-19 стали 114 тысяч человек. В России медики зафиксировали 15 770 случаев заражения. Умерли 130 пациентов.