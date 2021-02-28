Более 300 похищенных школьниц освободили в Нигерии

В Нигерии в штате Замфара освободили более 300 школьниц. Несколько дней назад они были похищены боевиками. Об этом сообщило местное издание Nation.

По данным издания, 317 девочек в ближайшее время доставят в город Гусау — столицу штата Замфара.

26 февраля боевики напали на школу в северо-западном нигерийском штате Замфара и похитили 317 учениц. Известно, что это была средняя школа-интернат для девочек, расположенная в городе Джангебе. Нападение произошло в ночное время.

По данным местных СМИ, боевики атаковали военный пост, находящийся около школы, а затем ворвались в учебное заведение. Во время нападения несколько военнослужащих могли быть ранены. Но пока неизвестно, в каком состоянии они находятся. Также нет информации, были ли раненые среди девочек.

В начале января вооруженные боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» угнали автобус с пассажирами. Похищение произошло в провинции Герат в Афганистане. Позже сотрудники спецслужб освободили 15 пассажиров и водителя. Никто из них не пострадал.