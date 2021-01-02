Боевики угнали автобус с пассажирами в Афганистане

Захват произошел примерно 07:00 по местному времени — в 06:00 по московскому.

«Группа вооруженных боевиков захватила пассажирский автобус с десятками людей в районе Чилдохтаран на шоссе Герат–Тургунди около 7:00 и угнала его в неизвестном направлении», — сказал местный чиновник Мохаммад Омарзай.

Омарзай возложил ответственность за произошедшее на боевиков. Сами они пока никаких заявлений не делали. В районе организовали спецоперацию. Позже издание со ссылкой на сотрудника полиции Басира Расули сообщило, что правоохранители обеспечили безопасное освобождение 15 пассажиров и водителя автобуса. Со слов Расули, их здоровью ничего не угрожает.

В конце декабря в Грозном боевики напали на полицейских. В результате погиб младший сержант Магомед Джабраилов и еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал.