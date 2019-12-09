Более 30 кг марихуаны нашли в самолете умершего рэпера Juice WRLD

После смерти рэпера Juice WRLD (Джареда Энтони Хиггинса) в аэропорту Мидуэя, полицейские обыскали его личный самолет, в котором он прилетел из Калифорнии. Они обнаружили чемоданы марихуаны. В общей сложности около 30 килограммов наркотика.

Как сообщил портал TMZ, люди из окружения музыканта рассказали полицейским, что перед фатальным приступом, Джаред принимал какие-то таблетки. Он также слишком часто употреблял популярный в США опиоидный анальгетик Percocet. На борту его самолета был найден также флакон противокашлевого сиропа с кодеином.

О смерти рэпера стало известно 8 декабря. После прилета из Лос-Анджелеса у него изо рта пошла кровь. Медики не смогли ему помочь. Предварительно, причиной гибели стал сердечный приступ.