Умер американский рэпер Juice Wrld

В Чикаго умер рэпер Джаред Хиггинс, известный по псевдониму Juice Wrld. Второго декабря музыканту исполнился 21 год. По неподтвержденным данным, у него случился сердечный приступ.

По данным TMZ, исполнитель почувствовал себя плохо в чикагском аэропорту, вскоре после прилета из Лос-Анджелеса. Источники издания рассказали, что у Хиггинса изо рта пошла кровь. Его доставили в больницу, где вскоре констатировали смерть пациента.

Причина смерти пока не установлена, вскрытие тела не проводили, рассказали CNN в бюро медицинской экспертизы.

В мае 2019 года Juice Wrld получил премию как лучший новый артист на Billboard Music Awards. За 2018 год его песни чаще всего стримили на аудиосервисе SoundCloud, рассказали в компании.

Музыкант известен по хитам Lucid Dreams и All Girls Are the Same. В прошлом году Lucid Dreams заняла вторую строчку в американском национальном чарте.