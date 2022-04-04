Народная милиция ДНР назвала число сдавшихся украинских военных

С начала спецоперации добровольно сложили оружие и отказались воевать против российских военных более 500 военнослужащих ВСУ. Сообщение об этом разместили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«С начала специальной <...> операции добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики 571 военнослужащий вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении НМ ДНР.

При этом за последние сутки оружие сложили девять военнослужащих ВСУ.

Кроме того, по информации народной милиции, 4 апреля военнослужащие ДНР уничтожили три БМП, один бронированный автомобиль ВСУ и 53 единицы живой силы противника.

«Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 „Акация“ и зенитная установка ЗУ-23-2», — сообщили в ДНР.

Ранее заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что под контроль сил республики удалось взять центральную часть Мариуполя. Таким образом, остается освободить от украинских военных порт и промзону города, после чего город полностью перейдет под контроль Донецка.