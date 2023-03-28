Мир 28 марта 2023, 12:44 Более 30 человек погибли при пожаре в миграционном центре в Мексике на границе с США Excelsior: 35 человек погибли и 100 пострадали при пожаре в миграционном центре в Мексике Unsplash

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Жизни как минимум 35 человек унес пожар в центре миграционной службы в городе Сьюдад-Хуарес (Мексика) на границе с США. Еще порядка 100 пострадали, сообщило издание Excelsior.

По информации источников газеты, многие из тех, кто находился в здании, отравились угарным газом. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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Excelsior выдвинуло версию, что пожар устроили мигранты, которые попытались сбежать из центра. Точные причины ЧП устанавливаются.

Другое издание — Heraldo — уточнило, что возгорание произошло в месте, где содержатся мигранты, которые пытались нелегально пересечь границу Мексики и США. В свете этих подробностей версию с поджогом исключать нельзя.

В начале марта в восточном штате Веракрус (Мексика) местные власти обнаружили в брошенном на дороге трейлере 343 мигранта. Среди них было 103 ребенка.