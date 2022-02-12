Более 3 тысяч уголовных дел возбудили в Казахстане после массовых беспорядков

Более трех тысяч уголовных дел расследуют в Казахстане после массовых беспорядков. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная задача — защита прав граждан.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов сообщил, что арестованы в связи с беспорядками 779 человек.

«Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои», — рассказали в пресс-службе.

Под подписку о невыезде отпустили 109 задержанных. Еще 103 человека отпущены из-за того, что их участие в беспорядках не удалось доказать.

Правозащитники и уполномоченные по правам человека проверят условия содержания заключенных, 305 из них написали жалобы. В 62 случаев никаких нарушений выявлено не было, в 170 — завели уголовные дела о пытках и превышениях полномочий.

Токаев поручил правоохранителям тщательно расследовать все произошедшее и подробно рассказать о ходе расследования задержанным.

Беспорядки в Казахстане начались 1 января. Основной причиной стало повышение цен на сжиженный газ.