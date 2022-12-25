Мир 25 декабря 2022, 01:56 Более 25 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте Ahram Online: 27 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте Pxhere

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Металлические конструкции обрушились на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе имени 6 Октября недалеко от Каира. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 27 человек, сообщил информационный портал Ahram Online.

На стадионе в момент происшествия проходил баскетбольный матч на суперкубок между каирской командой «Аль-Ахли» и спортсменами из Александрии «Аль-Иттихад».

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После произошедшего игру прервали. Для эвакуации пострадавших задействовали 21 машину скорой помощи, отметили в египетском Минздраве. Официальные лица назвали причиной обрушения трибуны действия болельщиков.

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В октябре в индийском штате Гуджарат обрушился вантовый пешеходный мост. В этот момент на нем находились более 500 человек. Мост открыли после ремонта раньше положенного срока, сообщал тогда телеканал NDTV. На работы отвели от восьми месяцев до года, но несмотря на это, конструкцию открыли через семь месяцев. В Сети появились кадры, на которые попал момент обрушения моста. На них видно, как люди раскачивали конструкцию. Вантовые крепления не выдержали, и мост рухнул.