Момент крушения моста в Индии попал на видео | 360°

Мир 31 октября 2022, 11:14 Момент крушения моста в Индии попал на видео СМИ Индии опубликовали кадры с крушением моста

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Индийские СМИ опубликовали видео с моментом крушения вантового моста в западном штате Гуджарат. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах видно, как люди на подвесном мосту раскачивали его, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов и толпа упала в реку.

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По последним данным, в результате происшествия погибли 132 человека, двое числятся пропавшими без вести. В момент обрушения на мосту находилось более 500 человек.

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Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего четыре дня назад. Премьер-министр страны Нарендра Моди пообещал денежную компенсацию всем пострадавшим и родственникам погибших.

Поисковая операция еще не закончилась. Начальник полиции округа Морби допустил, что число погибших может увеличиться.

Позже местные телеканалы показали видео, на котором люди раскачивают мост и прыгают на нем. По информации СМИ, кадры сняли за сутки обрушения.