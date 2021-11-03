Более 200 операторов выступили за запрет настоящего оружия на съемках после гибели Хатчинс

Открытое письмо с просьбой запретить использовать настоящее оружие подписали более 200 сотрудников киноиндустрии США. С такой инициативой они выступили после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма с «Ржавчина» с Алеком Болдуином.

Как сообщило издание Deadline, коллективное обращение подписали 214 представителей Голливуда. Они потребовали запретить все виды реального огнестрельного оружия на съемках. Авторы документа заявили, что больше не хотят подвергать себя и других членов группы смертельной опасности. По их словам, вместо оружия можно прибегать к визуальным спецэффектам или использовать бутафорию.

Коллеги Хатчинс заявили, что ее смерть не может пройти бесследно. Кинематографисты призвали руководителей профсоюзов и власти как можно быстрее внести изменения в нормы производительного процесса.

«Мы клянемся, что больше не будем сознательно работать над проектами, где на съемках используется настоящее, работающее огнестрельное оружие. <…> Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Мы обязаны изменить ее сами», — сказано в открытом письме.

Все произошло в конце октября. Во время репетиции одной из сцен фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми. Он ранил режиссера Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Последняя скончалась в больнице через несколько часов. Расследование дела продолжается.