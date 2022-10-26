Более 160 улиц с российскими названиями решили переименовать в Одессе | 360°

Мир 26 октября 2022, 17:42 Более 160 улиц с российскими названиями решили переименовать в Одессе Комиссия в Одессе предложила переименовать 164 улицы с русскими и белорусскими названиями РИА "Новости"

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Историко-топонимическая комиссия хочет переименовать 164 одесские улицы, в названиях которых есть связь с Россией и Белоруссией. Об этом во вторник заявили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что комиссия создала рабочую группу из числа экспертов, которая разработала интерактивную карту с названиями всех улиц, подлежащих переименованию.

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«Проведен анализ названий более 2200 улиц Одессы с целью выявления необходимости их переименования в соответствии с установленными критериями… Принято решение о переименовании 164 улиц», — подчеркнули в одесской мэрии.

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Речь идет о 97 улицах, названных в честь российских военачальников, и о 50 улицах, которые отождествляются с городами, историческими и культурными объектами России и Белоруссии. Решение о переименовании должно быть принято на сессии горсовета.

На Украине с 2015 года проводится демонтаж памятников и смена названий улиц, которые связаны с историей Советского Союза. Это произошло после принятия в стране закона о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал бороться не только с историей СССР, но и со всем, что связано с Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык нужно полностью уничтожить на территории страны, сообщил RT. Политолог Юрий Светов предположил, что Украина проявляет свою русофобию по примеру, который преподала ей культура США.