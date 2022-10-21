Русский язык на Украине: почему Россия не запрещает украинский? | 360°

Общество 21 октября 2022, 22:37 Украина против «латыни Восточной Европы». Ненависть к русскому языку ей могла подсказать культура США Политолог Светов о русофобии: ответная мера только одна — уничтожение нацистской власти Pxhere

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о намерении искоренить русский язык с подконтрольных киевскому режиму территорий. Он сообщил, что офис президента страны Владимира Зеленского решил перевести государственный канал «FrееДом» с русского на английский язык, сообщило украинское издание «Страна».

Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды».

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«Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно — якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке!» — такое мнение высказал секретарь СНБО.

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При этом в стране с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу использование украинского языка должно быть почти во всех сферах жизни. Исключение — личное общение и религиозные обряды.

В соцсетях Данилову уже напомнили, что его высказывание в международном уголовном праве называется «этноцидом», однако сейчас фактически это право уже давно не работает.

Ответная мера только одна — уничтожение нацистской власти

Политолог, журналист Юрий Светов с беседе с «360» назвал Данилова странной фигурой в киевской власти. Он считает, что секретарь СНБО делает глупые заявления, которые не стоят внимания.

«Это официальная политика украинского государства, в ходе которой было объявлено, что с этого года даже факультативно не будет изучаться русский язык. Когда Украина перестанет уничтожать у себя русский язык? Ответ простой — когда будет уничтожена нынешняя киевская власть», — высказался политолог.

Он считает, что Россия не должна реагировать на снос советских памятников на Украине и переименовывание улиц, названных в честь российских деятелей культуры, на другие нелепые названия. Светов отметил, что Украина всегда была частью единого «русского мира».

РИА "Новости"

«Ничего подобного не надо. Мы неоднократно подчеркивали, что Украина — составная часть нашей русской цивилизации, того, что мы называем русским миром. Переплетение языков и русского, и украинского очень сильное. Есть общие заимствования слов. Деятели украинской культуры ценятся у нас, уважаются. <…> Поэтому никаких ответных мер не надо нам на все эти глупости принимать. Я повторю, ответная мера только одна — уничтожение нацистской власти, которая сейчас есть на Украине», — сказал эксперт.

Русский язык — это латынь восточной Европы

Светов подчеркнул, что русский язык переживал и не такие трудности. По его словам, составляющие российской культуры — и язык, и литература, и музыка претерпевали разные гонения. Он выразил мнение, что одна из целей спецоперации — искоренить нынешний режим, который выражает свою русофобию.

«Смысл и цели специальной военной операции, я не говорю о персоналиях, чтобы той власти, которая пещерный национализм в духе Гитлеровского исповедует, чтобы ее там не было. У нас цель поставлена — денацификация. Это означает, что таких деятелей, как Данилов, у власти быть не должно. Русский язык переживал и не такое. Составляющая нашей культуры всякое гонение претерпевали. Вот взгляните на православие. Советской власти оно не нравилось, 70 с лишним лет было под прессом. А закончилась советская власть, и православие продолжает жить и развиваться. Так и с русским языком будет. Был умный папа Иоан Павел второй, поляк по национальности, он говорил: „Учите русский язык. Русский язык — это латынь восточной Европы“», — заключил Светов.

Слова Данилова — это не политическое высказывание

Профессор, филолог, литературный критик, историк культуры Леонид Кацис считает, что регионы, которые присоединились к России, уже показали свою позицию по отношению к языку. Он отметил, что по меньшей мере позиция еще трех районов — Одессы, Николаева и Днепропетровска зависит от результатов боевых действий.

«Это уже полстраны. Поэтому возникает вопрос: о чем, собственно, идет речь?Та брань, которую я слышал про кваканье — ну это не политическое высказывание. Это что-то совсем другое», — сказал «360» Кацис.

Профессор напомнил, что когда первый президент Украины Кравчук пришел к власти, в стране был лозунг: «Нас 52 миллиона». Однако сейчас киевский режим потерял много людей.

«На сегодняшний день сколько их? Даже если верить их статистике, то уже потери в десятки миллионов, плюс четыре области и Крым, то к этому [высказыванию] можно относиться очень спокойно. Это просто для внутреннего употребления и больше ничего. А так, что касается переформатирования менталитета или террористических действий, то может такое быть, если мир позволит — если Россия позволит.

Попытка скопировать культуру исключения

По мнению Кациса, ситуация с отменой всего русского — это идея, которая навеяна Штатами. Он уверен, что «культура отмены» — временное веяние, к которому нужно относиться спокойно и не принимать как акт агрессии.

Памятник поэту А.С.Пушкину перед зданием Одесской городской думы, 2015 год. / РИА "Новости"

«Это попытка скопировать культуру исключения. Дело в том, что если американцы сносят памятники своим президентам, потому что справа идет индеец, а слева афроамериканец, — вот это то же самое [что делают киевские власти]. <…> Это вопрос такой — сегодня снесли, завтра поставили, к этому тоже надо относиться спокойно», — подчеркнул историк культуры.

Кацис добавил, что высказывание Данилова и общая русофобия на Украине — это не вопрос нормального, культурного развития государства, а «ситуация полной турбулентности».