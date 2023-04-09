Мир 09 апреля 2023, 10:06 Более 130 человек отравились угарным газом из-за отключения электричества в Монреале СВС: в Монреале 135 человек отравились угарным газом при отключении энергоснабжения pxfuel

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В Монреале как минимум 135 человек отравились угарным газом из-за отключения электроснабжения после ледяного шторма. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на Минздрав канадской провинции Квебек.

Пострадавшие пытались обогреть дома с помощью угольных или газовых барбекю, они также готовили себе еду внутри помещений. В результате 135 людям потребовалась медицинская помощь. Они были оставлены в лечебные учреждения.

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По данным телеканала, из-за ледяных дождей, которые обрушились на Квебек и Онтарио в среду, без электроснабжения остались более миллиона домов. Восстановить подачу электричества всем потребителям планируется к понедельнику. Пока же без света в Квебеке остаются порядка 100 тысяч домовладений.

Жители нескольких регионов Канады пережили этой зимой экстремальные холода. Суровые морозы в феврале пришли в провинции Альберта, Британская Колумбия, Онтарио и Саскачеван. Тогда столбики термометров опускались от -45 до -52 градусов