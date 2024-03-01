Мир 01 марта 2024, 14:09 Более 10 человек пострадали при пожаре в элитном районе Лондона Более 10 человек госпитализировали в результате пожара в элитном районе Лондона Keystone Press Agency / Global Look Press

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Минимум 11 человек пострадали при пожаре в одном из домов элитного района Лондона Южный Кенсингтон. Об этом сообщили в пожарной службы столицы Великобритании в социальной сети X (бывший Twitter).

«Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

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Около 130 человек эвакуировали. Тушили возгорание 15 спецмашин и около 100 пожарных. По словам начальника пожарной части, огонь вспыхнул на нижнем этаже дома. Затем пожар распространился по всей постройке, охватив даже крышу.

Огнеборцам пришлось использовать лестницы, чтобы эвакуировать пятерых человек из горящего дома. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Еще один пожар произошел в ресторане в бангладешской столице Дакке. В результате возгорания, по предварительным данным, погибли около 43 человек. Еще 12 получили травмы.