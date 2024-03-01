Мир 01 марта 2024, 10:28 Более 40 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангладеш Пожар в ресторане в Бангладеш унес жизни 43 человек Freepik

Читать 360tv в

В столице Бангладеш Дакке порядка 43 человек погибли при пожаре в ресторане. Жертв может быть больше. Об этом сообщило издание Daily Bangladesh.

«На данный момент в результате пожара погибли 43 человека и еще 12 получили ранения», — заявила министр здравоохранения Бангладеш Саманта Лал Сен.

Реклама

Врачи уточнили, что 14 человек находятся на лечении в больнице Медицинского колледжа Дакки, а еще восемь человек, получившие ранения, — в ожоговом отделении Шейх Хасина.

По информации издания, пламя вспыхнуло на втором этаже семиэтажного торгового центра. Однако спустя примерно два часа спасателям удалось локализовать пожар. На местое происшествия работало 13 подразделений пожарных.

Ранее охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому.