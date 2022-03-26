Боль имперского прошлого. Польша нацелилась на украинские земли

Решение Польши выслать 45 российских дипломатов стало определенной демонстрацией. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» пояснил: страна готова пересечь определенную черту, но боится и хочет заручиться поддержкой НАТО.

Массовая высылка дипломатов РФ, заметил Журавлев, не может быть просто дипломатическим шагом.

«Понятно, что <...> это определенная демонстрация. Но уже демонстрация масштабная, массовая. И она связана именно с тем, что Польша очень хочет дойти до черты, но очень боится. Она хотела бы, с радостью бы эту черту перешла, если бы получила мандат НАТО», — сказал Журавлев.

По его словам, в Польше уверены: при поддержке НАТО воевать не придется. Аналогичная позиция была и у Украины, которая рассчитывала просто «подвести танки к Донецку и Луганску».

«Поляки примерно в той же уверенности живут, поэтому очень хотят ввязаться в эту историю. Но ввязаться так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность. Потому что сейчас во главе Польши стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое. Это люди, которые видят Польшу Речью Посполитой, в составе которой будет Белоруссия, Украина, Молдавия, Литва, а может быть, еще кусок Латвии», — подчеркнул ученый.

Журавлев выразил уверенность в том, что Польша надеется «забрать себе Украину как часть себя» и отменить решение Переяславской рады (собрание представителей украинского народа в 1654 году, принявшее решение о присоединении Украины к России — прим. ред.).

«Они хотят <…> забрать себе Украину как часть себя, <…> вернуть границы Польши до Переяславской рады. Их главная мечта — отменить [ее] решение. Все остальное вторично. Выживут украинцы или нет, для них не имеет значения», — заметил научный руководитель Института региональных проблем.

Польский и украинский национализм, подчеркнул он, не смогут существовать «в одном флаконе» — только по отдельности. Этим объясняется в том числе активность польского правительства.

«Их только одно останавливает: НАТО не дает им мандат, а без мандата НАТО они понимают, что не выиграют у России. А проигрывать не хочется — хочется победить, причем бескровно», — заключил Дмитрий Журавлев.