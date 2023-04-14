14 апреля 2023, 08:33
ВСУ применили в Артемовске замаскированные комбинированные взрывные устройства
Офицер Марочко: ВСУ минируют Артемовск комбинированными взрывными устройствами
Украинские военные, прежде чем оставить свои позиции в Артемовске, минировали их. Они использовали для этого комбинированные взрывные устройства, которые можно активировать дистанционно или спустя заданное время, рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«При отступлении из Артемовска украинские боевики минируют город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскируют», — сказал он.
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Офицер объяснил принцип действия таких бомб. Их программируют на срабатывание при помощи дистанционного устройства либо, если его не привели в действие, спустя какое-то время. Андрей Марочко назвал использование таких взрывных устройств доказательством того, что Вооруженные силы Украины не пожалели мирное население.
Нередко оставленные здания подрывали, дождавшись приближения к ним российских подразделений. Военкоры «Русской весны» показали, как бойцы 93-й бригады ВСУ взорвали трехэтажный дом.
ВСУ
Артемовск
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