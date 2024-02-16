Мир 16 февраля 2024, 16:22 Бригадный генерал ВСУ назвал бегство из Авдеевки «перегруппировкой сил» Тарнавский: ВСУ перешли к перегруппировке после оставления позиций в Авдеевке РИА «Новости»

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ВСУ оставили позицию «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки, чтобы провести перегруппировку войск, заявил в Telegram-канале командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Он заверил, что ситуация в рамках «оборонительной операции» не меняется.

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции „Зенит“ на юго-восточной окраине Авдеевки», — написал Тарнавский.

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По его словам, эту позицию держали столько, сколько было возможно, а теперь пришло время подумать о сохранении личного состава и «улучшении оперативной обстановки». Также генерал выразил уверенность, что стратегического преимущества у ВС России нет.

«Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений», — заключил он.