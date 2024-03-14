Мир 14 марта 2024, 05:02 Бойцы спецназа пострадали при взрыве в учебном центре ФБР KTLA: 16 американских спецназовцев пострадали при взрыве в учебном центре ФБР РИА «Новости»

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Не менее 16 бойцов спецназа пострадали при взрыве на тренировке в учебном центре ФБР в Калифорнии. Об этом сообщил местный портал KTLA.

«Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами», — сообщило издание.

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По данным портала, при взрыве как минимум 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализировали, один смог добраться до больницы самостоятельно. Еще 13 спецназовцев пожаловались на ранения ног и спины, головокружение и звон в ушах.

В ноябре 2023 года взрыв прогремел на мосту над Ниагарским водопадом на границе между США и Канадой. Как стало известно, на Радужном мосту взорвался автомобиль, находящийся с американской стороны границе. В результате ЧП погибли водитель и пассажир машины, один из пограничников получил ранения. Радужный мост закрыли на неопределенный срок. ФБР начало расследование происшествия.