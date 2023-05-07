Спецоперация 07 мая 2023, 01:58 ЧВК «Вагнер» выполнила все цели в Артемовске — Пригожин Глава ЧВК «Вагнер»: цели в Артемовске выполнены, ВС России контролируют 95% города РИА «Новости»

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Частная военная компания «Вагнер» выполнила поставленные перед ней цели в Артемовске. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин, его заявление опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Бизнесмен заявил, что операция в Артемовске была рассчитана на перемалывание украинских подразделений, с чем успешно справились «вагнеровцы».

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«Свою задачу „Бахмутская мясорубка“ полностью выполнила», — заявил Пригожин.

Под контролем России на данном этапе находится 95% территории Артемовска, отметил основатель ЧВК. После выхода из города 10 мая группа направится в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности.

Ранее Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продолжают бои в населенном пункте, максимальное продвижение составило 170 метров. Отступая, противник взорвал несколько высокоэтажных зданий в центре «гнезда», которое они удерживают.