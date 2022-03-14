За сутки из Мариуполя эвакуировали 86 человек

За минувшие сутки из Мариуполя и пригорода в Новоазовский район эвакуировали 86 человек, в том числе 15 детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

Сейчас люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта по 08:00 14 марта в Безыменное вывезли 922 человека.

За предыдущие сутки силы Донецкой Народной Республики эвакуировали из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район 44 человека. Среди них было восемь детей.

Освобождение Мариуполя, по мнению политика, первого секретаря ЦК РКСМ Дарьи Митиной, займет еще около недели в случае, если украинская сторона не будет препятствовать выходу мирного населения. Однако она усомнилась в том, что таких препятствий не будет.