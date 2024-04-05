Мир 05 апреля 2024, 23:19 Бойцам ВСУ предложат запрашивать эвакуацию через мобильное приложение РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине не исключили вариант эвакуации солдат с помощью мобильного приложения. Об этом сообщило издание оборонного ведомства страны АрмияInform.

По словам замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, такая функция будет доступна на многофункциональной платформе для ВСУ «Армия+».

Реклама

«Хотим добавить опцию „эвакуироваться“: просто даешь сигнал — и тебя забирают на ближайший стабилизационный пункт», — уточнила чиновник.

При этом она не пояснила, как оно будет функционировать вне зоны действия интернета и при работе средств радиоэлектронной борьбы.

Пулеметчик штурмового отряда ВС РФ Родимир Максимов с позывным Бурхат за двое суток ликвидировал 27 украинских боевиков. Вместе с отрядом он отбил пять контратак ВСУ.