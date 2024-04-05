Спецоперация 05 апреля 2024, 09:11 Раненый боец из Якутии ликвидировал 27 боевиков в зоне СВО «Известия»: раненый пулеметчик Максимов в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным Бурхат в одиночку ликвидировал 27 украинских боевиков, несмотря на полученные им ранения. Об этом сообщила газета «Известия».

По информации издания, в боях рядом с Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике командир российской группы военных получил тяжелые ранения. Командование принял на себя пулеметчик Бурхат из Якутии. Вместе с отрядом он отбил пять контратак ВСУ. Боец ликвидировал за двое суток 27 военнослужащих украинской армии.

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Пулеметчик получил ранения в ногу и руку, но все равно продолжил защищать позиции. Он в течение следующих двух дней оборонял российские рубежи и уничтожил танк. Получив еще одно ранение, Бархат через минное поле добрался к соседнему опорному пункту.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил, что для страны наступил критический момент в конфликте. Он рассказал, что в ВСУ не хватает вооружения, особенно систем ПВО и ракет для ЗРК.