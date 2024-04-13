Мир 13 апреля 2024, 19:22 Бойца ВСУ без ног не пропускали в Польшу без медсправки «Страна.ua»: пограничники не пускали безногого бойца ВСУ в Польшу

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Военного ВСУ, потерявшего обе ноги, не хотели выпускать за границу из-за отсутствия медицинских документов. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны» в Telegram-канале.

«Бойца ВСУ Олега Симороза демобилизовали после потери обеих ног. По его словам, целый час не хотели пропускать при выезде с Украины в Польшу на пункте Рава-Русская», — указали в публикации.

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По данным издания, пограничник стал требовать «медицинские документы» у Симороза, несмотря на отсутствие у него обоих ног на уровне бедра. Также у экс-бойца была отметка о снятии с воинского учета в военном билете. После долгого разбирательства с документами украинца все-таки пропустили через границу.

Ранее пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые хотели сбежать в Румынию под видом волонтеров Красного Креста.