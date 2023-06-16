Мир 16 июня 2023, 03:40 Бойца MMA Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании Кинопоиск

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Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины на матче финала НБА, который прошел 9 июня. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на адвоката потерпевшей.

Адвокат заявил, что сотрудники службы безопасности «Майами» насильно завели женщину в мужской туалет. Макгрегор вышел из кабинки для инвалидов, сначала он насильно поцеловал женщину, потом принудил к оральному сексу и попытался изнасиловать.

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По версии адвоката, женщина несколько раз ударила чемпиона в легком и полулегком весе в живот, после чего смогла вырваться и убежать. Потерпевшая утверждает, что убегая, забыла сумочку и охранники не хотели ее возвращать. Адвоката ей посоветовали нанять в полиции, куда она обратилась спустя два дня.

Макгрегор отрицает обвинения. Во время матча ирландец проводил рекламную кампанию охлаждающего спрея. Потерпевшая через адвоката намерена добиваться досудебного урегулирования.

Последний бой Макгрегора прошел летом 2021 года на турнире UFC 264. Во время поединка ирландец сломал ногу, ему сделали операцию. Следующий бой намечен на сентябрь 2023 года.