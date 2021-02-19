Богатые страны закупились вакцинами от коронавируса с избытком

Некоторые развитые страны закупили вакцин от коронавируса больше, чем нужно. Число доз превышает необходимый для вакцинации населения запас. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

В организации проанализировали поставки вакцин в США, страны ЕС, Великобританию, Австралию, Канаду и Японию и выяснили, что эти государства закупили более трех миллиардов доз препаратов. Это на миллиард больше, чем нужно для вакцинации всего населения этих стран.

«Накопление вакцин в богатых странах в конечном итоге замедлит борьбу с пандемией. Обеспечение равного доступа к вакцинам — это не только правильно, но и разумно», — написали авторы доклада.

Согласно заявлению ONE Campaign США и Великобритания должны поделиться излишками.

В конце января глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о проблеме с обеспечением равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире. По его словам бедные страны пока не могут приступить к вакцинации. Она началась лишь в богатых государствах.