Глава ВОЗ заявил о проблеме с доступом к вакцинам от коронавируса в бедных странах

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о проблеме с обеспечением равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Бедные страны пока не могут приступить к вакцинации, которая проводится лишь в обеспеченных государствах.

Прививочные кампании в рамках борьбы с СОVID-19 сейчас проводятся лишь в небольшой группе стран, как правило, с высокими доходами населения, остальные же не имеют такой возможности, заявил Гебрейесус. Пока в некоторых странах уже начали применять первые вакцины от коронавируса, значительная часть планеты рискует остаться за бортом. Гарантия равного доступа к вакцинам находится под угрозой, констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус указал, что в некоторых процветающих государствах молодое население проходит вакцинацию раньше, чем пожилые люди и работники сферы здравоохранения в менее благополучных, что также является проблемой. И значительная доля поставок вакцин сейчас сосредоточена лишь в десяти странах, по его словам.

Руководитель ВОЗ ранее заявлял, что из-за неравного распределения вакцин весь мир находится на грани моральной катастрофы, сообщило RT.

Участница клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса ранее скончалась в Перу. Ученые, проводившие исследования, сообщили, что женщина получила плацебо. Причиной смерти стала пневмония после того, как перуанка заболела COVID-19.